Messi, primo allenamento con il Barcellona: al lavoro da solo per un'ora e mezzo

Leo Messi si è vestito di nuovo con i colori del Barça. L’attaccante argentino è tornato ad allenarsi nel pomeriggio di lunedì 7 settembre e, per la prima volta, si è messo a disposizione di Ronald Koeman. Il fuoriclasse è stato il primo ad arrivare a Sant Joan Despì: un’ora e mezza prima della seduta. Lo scrive Marca. Secondo quanto invece scrive As Messi, che ha superato a casa sua il test per il Coronavirus come prerequisito per tornare ad allenarsi, non si metterà subito agli ordini di Koeman. Da protocollo sanitario LaLiga, Messi si eserciterà da solo per i prossimi giorni prima di iniziare a partecipare alle sessioni di gruppo con il resto dei suoi compagni di squadra. Sabato 12 settembre il Barça giocherà la prima amichevole di preseason contro il Nastic allo stadio Johan Cruyff. "Sarà difficile vedere l’argentino in squadra - sottolinea As - visto che questo è il suo primo giorno di allenamento".

