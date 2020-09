C'è una cubana per la Bartoccini FortInfissi Perugia

Foto: lollini

L'ex Casalmaggiore completa il roster di coach Bovari

07 settembre 2020 a

a

a

Arriva da Casalmaggiore per trovare riscatto dopo una stagione terminata troppo presto per tutti. Grandi doti sia offensive che di ricezione Kenia Carcaces con i suoi 190 centimetri, completa la rosa a disposizione di coach Bovari mettendo a disposizione della Bartoccini Fortinfissi Perugia tutta l'esperienza accumulata in tanti anni di trofei vinti e massime serie giocate in giro per il mondo tra cui: 5 campionati cubani (su 6 finali disputate), 2 campionati svizzeri e altrettante Coppe di Svizzera, 1 Supercoppa Svizzera, un oro al Campionato Nordamericano, un argento al World Grand Prix e molti premi individuali aggiudicati tra campionati cubani, giapponesi e svizzeri e 2 premi come miglior schiacciatrice del Mondiale per Club (2013-2014).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.