Volley femminile, Santarelli vince la Supercoppa italiana con la Imoco

Foto: foto rubin per lvf

Il coach folignate porta le Pantere al terzo titolo consecutivo. Folie mvp

07 settembre 2020

a

a

Terza Supercoppa Italiana consecutiva, quarta complessiva, per l’Imoco Volley Conegliano, che al PalaGoldoni di Vicenza si impadronisce del primo trofeo della stagione 2020-21 grazie al 3-0 sulla Unet E-Work Busto Arsizio. Le pantere di Daniele Santarelli, davanti alle telecamere di Rai 2, dominano il match sfruttando le proprie straordinarie doti tecniche e atletiche e si impongono sulle farfalle con parziali netti, che non raccontano però fino in fondo l’impegno e la grinta delle ragazze di Marco Fenoglio, che escono dalla due giorni con tante note positive. Raphaela Folie, praticamente perfetta in attacco e a muro nelle due sfide del weekend, è eletta MVP dell’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, ma tutte le gialloblù sarebbero state meritevoli del premio. Sul podio a premiarle, insieme al Presidente di Lega Mauro Fabris, al Presidente della FIPAV Bruno Cattaneo, al Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ospite della finalissima.



Terminato l’evento vicentino, la Serie A Femminile si dirigerà a grande velocità verso l’inizio del Campionato, in agenda fra due settimane, nel weekend del 19-20 settembre.



La cronaca della finale. Si inizia con l'inno di Mameli meravigliosamente intonato dalla soprano Tatiana Aguiar e dal tenore Walter Fraccaro, accompagnati al piano dal maestro Alberto Boischio. Formazioni confermate rispetto alle semifinali. Adams con due diagonali tiene avanti l’Imoco, ma le farfalle rispondono colpo su colpo, almeno fino al muro di Folie su Mingardi e all’ace di Wolosz (8-5). Escamilla sbatte su Egonu, Mingardi si sbilancia in attacco e le pantere salgono 12-6. Violenta pipe di Sylla sulle mani del muro, 15-7 e Fenoglio chiama time out. Dall’altra parte coach Santarelli dà minuti a Gennari, Gicquel e Caravello. Dentro Bulovic (classe 2002) per Escamilla, mentre due punti di Olivotto e una grande difesa di Leonardi portano le bustocche a quota 15. Ma l’Imoco è già allo sprint finale, Egonu scaglia il 25-16 ed è 1-0.



In avvio di secondo set torna Escamilla, che subisce l’ace di Folie (3-0). Magia di Wolosz, che a una mano serve il primo tempo a De Kruijf. Ace di Egonu, 6-1 ed entra Piccinini. De Gennaro affida in palleggio alla centrale olandese e 7-2. Reagisce la UYBA, salendo fino a -3 con Olivotto. Primo tempo fulmineo di Folie, Egonu indirizza sugli ultimi centimetri di campo e 16-9 per le pantere. Entra Gicquel per l’opposta della Nazionale e subito firma il 17-10. Spinge sull’acceleratore la detentrice del titolo, con la palla spinta di Egonu si arriva al set point (24-13) e poco dopo alla fine del parziale (25-15).



Si riparte con Herrera Blanco dentro per Olivotto e complici alcuni errori delle trevigiane Busto sale 4-6. Imprendibile Egonu, sale alta Sylla e sorpasso 8-7. Accende i motori la squadra gialloblù, che si inerpica fino al 12-7 (mentre torna Bulovic per Escamilla). Monster block di Egonu per il 15-9. Busto ci prova con grinta, soprattutto per contenere le botte di Egonu dai 9 metri. L’Imoco però con De Kruijf avanza fino al 22-12. Folie in primo tempo fa 24-15, l’errore di Olivotto chiude il match.





LA FINAL FOUR

I RISULTATI

Sabato 5 settembre

Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-17 25-14 25-22)

Unet E-Work Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (23-25 25-18 25-22 25-22)

Domenica 6 settembre, ore 21.15

Imoco Volley Conegliano - Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-16 25-15 25-15)



IL TABELLINO DELLA FINALE

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-16 25-15 25-15) - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Folie 10, Egonu 12, Adams 12, De Kruijf 9, Wolosz 1, Sylla 9, De Gennaro (L), Gicquel 2, Gennari, Caravello, Fahr, Butigan. Non entrate: Natalizia, Omoruyi. All. Santarelli. UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bonelli 1, Escamilla, Olivotto 4, Mingardi 9, Gennari 6, Stevanovic 2, Leonardi (L), Herrera Blanco 1, Bulovic 1, Piccinini. Non entrate: Poulter, Cucco. All. Fenoglio. ARBITRI: Puecher, Piana. NOTE - Durata set: 25', 22', 22'; Tot: 69'.



L'ALBO D'ORO RECENTE

2010 Scavolini Pesaro

2011 Norda Foppapedretti Bergamo

2012 Unendo Yamamay Busto Arsizio

2013 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza

2014 Nordmeccanica Rebecchi Piacenza

2015 Pomì Casalmaggiore

2016 Imoco Volley Conegliano

2017 Igor Gorgonzola Novara

2018 Imoco Volley Conegliano

2019 Imoco Volley Conegliano

2020 Imoco Volley Conegliano

