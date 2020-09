Tennis, Passaro si impone al super tie break: è lui il campione umbro

Il titolo femminile va a Marianna Pipitone

Il campione umbro è Francesco Passaro. Sul ‘Centrale Poppy Vinti’ dello Junior Tennis Perugia, la sfida finale tra due protagonisti della storica cavalcata che poco più di un mese fa ha portato il team gialloblù in serie A1, ha visto trionfare il talento classe 2001 che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Tomas Gerini. Epilogo al super tie-break, a testimoniare il grande equilibrio e l’altissimo livello della contesa nell’atto conclusivo dei Campionati Umbri Assoluti Trofeo Ubi Banca 2000. Francesco Passaro, cui in carriera mancava il sigillo nella massima competizione regionale, si è imposto 63 26 105. Grande battaglia anche nella finale del tabellone di Terza Categoria, dove sempre in un derby a tinte gialloblù, ovvero i colori sociali dello Junior Tennis Perugia circolo ospitante, Matteo Ripiccini ha battuto Giulio Caporali col punteggio di 75 64. Il successo nella finale del tabellone di singolare femminile è andato alla beniamina di casa Marianna Pipitone, vittoriosa al cospetto della compagna di circolo Sara Montorselli con punteggio di 63 60.Nel tabellone finale di Terza Categoria femminile successo per Angela Mignini, sempre dello Junior Tennis Perugia. Va dunque in archivio tra la soddisfazione generale anche l’edizione 2020 della massima rassegna tennistica regionale, che ha visto presenti alle premiazioni i Maestri dello Junior Tennis Perugia, Roberto Tarpani, Stefano Lillacci e Andrea Grasselli, il presidente del comitato regionale umbro della Federtennis ed il suo vice, rispettivamente Roberto Carraresi e Maurizio Mencaroni ed il fondatore dello Junior Tennis Perugia, Rodolfo ‘Poppy’ Vinti. Riconoscimenti oltre che ai protagonisti, sono andati anche al giudice arbitro del torneo, Enrico Brensacchi ed ai due arbitri di sedia, Angelo Gubbiotti e Remo Marinelli.

Il titolo di doppio ai Campionati Assoluti Umbri 2020 Trofeo Ubi Banca va alla coppia Francesco Passaro/Tomas Gerini, che in finale ha superato un altro tandem dello Junior Tennis Perugia, composto da Davide e Giacomo Natazzi, col punteggio di 75 63

