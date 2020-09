Training Foligno, Bilardo è campione d'Italia Under 16 nel doppio

Valletta a un passo dallo scudetto nel singolo e nel doppio femminile Under 16

E’ arrivato il titolo italiano nel doppio maschile Under 16, ma sono stati tanti gli ottimi piazzamenti nei tabelloni maschili e femminili da parte dei ragazzi della Tennis Training ai Campionati Italiani Giovanili conclusisi nello scorso weekend.



A conquistare lo scudetto è stato Jacopo Bilardo, accompagnato a Bolzano dal tecnico Federico Torresi, che in finale nel tabellone di doppio Under 16 in coppia con Enrico Baldisserri, ha sconfitto la coppia campana testa di serie n.2 formata da Mariano Tammaro(2.5) e Raffaele Barba(2.5), con il punteggio di 6-2 6-4.

Titoli sfuggiti per un soffio ad Emma Valletta nel tabellone di singolare e doppio femminile Under 16. Nel primo Emma, seguita da coach Alessio Torresi, è stata sconfitta in finale da Federica Urgesi 6-2 0-6 3-6 mentre nel tabellone di doppio in coppia con Virginia Ferrara è stata superata con il punteggio di 5-7 4-6 dal duo Urgesi/Valente.

Sempre nel tabellone di doppio ottima prova anche per Elettra Gradassi che in coppia con Valentina Trevisan ha raggiunto i quarti di finale.

Torneo magistrale nell’Under 11 femminile per Ginevra Batti (4NC), seguita dal maestro Fabrizio Roscini, che partita dalle qualificazioni, prima conquista il tabellone principale e poi dopo un cammino travolgente sfiora la finale, fermata al terzo set della semi da Alice Iozzi (3.4). Per gli ottimi campionati svolti, Ginevra ha ricevuto anche il plauso dei tecnici della Federazione presenti, che ne hanno apprezzato la crescita avvenuta partita dopo partita.

Nell’Under 16 maschile raggiunge i quarti Lorenzo Sciahbasi nel tabellone di doppio in coppia con Filippo Mazzola, mentre nel tabellone di doppio dell’Under 13 maschile si ferma ad un passo dalla finale il fratello Matteo che, in coppia con Alessandro Mondazzi, cede 5-7 3-6 alla coppia Cinà/De Marchi poi vincitori dello scudetto.



Infine a Biella nel singolare dell’Under 14 maschile Christian Capuccini, seguito dal maestro Nicola Rambotti, ha raggiunto gli ottavi, cedendo alla testa di serie n. 2 Rapagnetta, al termine di un bellissimo incontro.



Risultati, dunque, che rappresentano un ottimo viatico alla vigilia dell’apertura della nuova stagione della scuola tennis che vedrà un’anteprima dall’ 8 al 12 settembre prossimi con la settimana di prova gratuita, mentre l’inizio dei corsi è fissato per il prossimo lunedì 14 settembre.

