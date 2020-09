Sabatini, frecciata a Totti: "Un suo ritorno alla Roma? Dipende se ha voglia di lavorare"

07 settembre 2020 a

L'ex dirigente della Roma Walter Sabatini non ha risparmiato una frecciata a Francesco Totti. "Una Roma senza Totti è possibile? Dipende da quanta voglia di lavorare ha. Come comparsa Totti non ha senso. O ha un incarico importante e ci si mette con lena oppure meglio che continui a fare quel che fa", ha sottolineato l'attuale coordinatore dell'area tecnica del Bologna in una intervista a Repubblica. Sabatini ha anche parlato dell'assenza di pubblico dagli stadi: "Purtroppo giocare è un dovere, ma questo calcio è di una tristezza infinita. Manca ritmo e anche i tempi di reazione sono diversi, non c'è nemmeno quell'oooh che avvisa un giocatore quando ne arriva un altro che gli sta fregando il pallone. Sembra calcio balilla".

