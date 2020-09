F1, Gp di Monza: un altro disastro Ferrari. Vettel fuori e incidente per Leclerc | Video

06 settembre 2020 a

Disastro Ferrari. L'ennesimo. Incidente e ritiro per Charles Leclerc. Dopo Sebastian Vettel terminata anzitempo anche la gara della Ferrari del monegasco che, dopo aver sfruttato la safety car per salire in quarta posizione, ha perso la monoposto alla parabolica per poi finire la propria corsa contro le barriere. Nessun problema per il pilota e bandiera rossa in pista. Leclerc è uscito illeso dall’abitacolo della sua vettura.

Resta il fatto che si è trattato dell'ennesima disfatta per le rosse in una corsa nella quale le difficoltà erano comunque apparse evidenti fin dalla griglia di partenza. La mancanza di competitività si è purtroppo subito evidenziata.