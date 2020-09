F1, Hamilton vicino al record di vittorie di Schumacher. Gli highlights delle qualifiche

Sara Nucoli 05 settembre 2020 a

"La macchina e il team sono stati fantastici con tempismi perfetti in pista. Non è stata la sessione più semplice, ci voleva un giro molto pulito e ci sono riuscito ma Valtteri ci è andato molto vicino e mi ha spinto al limite" commenta così Lewis Hamilton la pole numero 94 in carriera ottenuta sul circuito di Monza. Dove domani si correrà il Gp d’Italia e il pilota della Mercedes - che ha preceduto di 69 millesimi il compagno Bottas - andrà a caccia della vittoria numero 90 in carriera a -1 dal record assoluto di Michael Schumacher.

"Il record di Michael Schumacher? Non mi sembra vero. È davvero difficile, mai avrei pensato qualche anno fa che fosse possibile batterlo. Ora che sono incredibilmente vicino, è davvero molto strano" ha detto il campione del mondo. Sulla Ferrari: "Rimpianti di non averla guidata? No, anche se sono sempre stato un grande tifoso della Rossa".