Superbike, Rinaldi domina e vince il Gp di Teruel | Video

Il Mondiale Superbike vede un nuovo pilota far festa. È Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) che conquista una vittoria fantastica nel Round di Teruel sulla pista del MotorLand Aragon.

Rinaldi scatta dalla seconda casella dopo essere stato il migliore in tutte e tre le sessioni di Prove Libere in cui ha fatto vedere di avere un passo eccezionale. Nonostante una partenza non ottimale il riminese sul rettilineo sfrutta tutta la potenza della sua Ducati per andare a superare Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) nel corso del primo giro alla curva 16. Questo è il sorpasso che vale la sua prima vittoria nel WorldSBK. Rea arriva a quasi sei secondi da Rinaldi ma porta a casa 20 punti molto importanti in ottica titolo mondiale sul suo rivale Scott Redding (ARUBA.IT Racing - Ducati), caduto nel corso del settimo giro mentre avvertiva la pressione di Alvaro Bautista (Team HRC), in lotta con lui per il terzo posto. Ora Rea ha 30 punti di vantaggio su Redding.