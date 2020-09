Perugia, il club Baciati dal Grifo sul video che ha fatto infuriare i tifosi: "Buonaiuto senza rispetto"

Nicola Uras 05 settembre 2020 a

Un video sicuramente evitabile, le polemiche, la parziale retromarcia, la posizione ferma dei tifosi. L'addio di Cristian Buonaiuto - ceduto dal Perugia alla Cremonese per circa trecentomila euro - non è passato inosservato. Anche perché ad andare via è stato uno dei protagonisti, in negativo, della roulette dei rigori che ha deciso la retrocessione in C dei grifoni. Venerdì dopo la firma del contratto biennale con la Cremonese l'ormai ex trequartista biancorosso (86 partite e 11 gol nelle due stagioni e mezzo con il Grifo) è stato protagonista del video con cui il club lombardo lo ha voluto presentare al proprio pubblico. Buonaiuto entra in una pasticceria di Cremona - nota al mondo per essere la città del torrone - e al bancone gli vengono proposti da una commessa un piatto con i baci Perugina e uno con il torrone. Lui, dopo un'iniziale titubanza, sceglie il secondo in una trovata che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Grifo.

La polemica divampa sul web e sui social mentre il giocatore in serata, su Instagram, saluta Perugia così: "Non è mai facile lasciare un posto dove si è stati bene. Purtroppo il finale non è stato dai migliori e mi sento responsabile per ciò che è successo. Rimane però il rispetto per la gente e per questa grande piazza. La mia carriera e la mia vita sono segnate dal Grifo e da tutte le persone meravigliose che ho incontrato in questi anni e che ringrazio". A chiudere il cerchio è intervenuto uno dei club di tifosi tra i più storici, Baciati dal Grifo. punto di riferimento dei lavoratori della Perugina che tifano per i grifoni. "Premesso che i gusti sono gusti e l'agenzia di comunicazione della Cremonese avesse l'intenzione di fare una cosa geniale, crediamo sia spregevole da parte dell'uomo Buonaiuto prestarsi a una presentazione del genere se non altro per rispetto di chi, alzandosi alle 5 della mattina per fare quei cioccolatini, si può permettere di essere abbonato al Perugia..." scrivono i tifosi in una nota.

"Questo è l'ennesimo esempio di un calcio che per promuovere la propria immagine non guarda più in faccia la passione e i sacrifici dei propri tifosi. Un mondo rappresentato degnamente da Buonaiuto che, dopo la retrocessione, non rinuncia a questa farsa per rispetto della nostra sofferenza..." il post su Facebook del club di tifosi.