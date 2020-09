Perugia, anche la seconda tornata di tamponi ha dato esito negativo per tutti i grifoni

Nicola Uras 05 settembre 2020 a

Anche la seconda tornata di tamponi, effettuata dalla Usl Umbria 1, su prima squadra e staff tecnico del Perugia Calcio hanno dato esito negativo per tutti. Un bel sospiro di sollievo dopo il risultato anomalo (27 positivi su 48) riscontrato da quelli drive in effettuati - come da protocollo - tramite un laboratorio privato regolarmente autorizzato dalla Regione.

Coronavirus nel Perugia, il club: "Possibili anomalie nei test"

A darne comunicazione è stato lo stesso club di Pian di Massiano con una nota apparsa sul suo sito internet: "Anche i referti della seconda tornata di tamponi effettuati dalla Usl Umbria 1 sono risultati tutti negativi. La società intende precisare che, come da prassi, si erano resi necessari i controlli della Usl a seguito delle positività dei primi test effettuati da un laboratorio privato, regolarmente autorizzato dalla regione, i cui risultati erano chiaramente errati. Il privato in questione non fa riferimento al laboratorio Galeno, con cui, anzi, la società è ben lieta di proseguire il rapporto di collaborazione anche quest’anno". Il Perugia ha comunicato inoltre che per i futuri test molecolari si rivolgerà presso la Futura Diagnostica, già attiva da ieri per il controllo dei tamponi risultati anche in questo caso tutti negativi. Da domani dunque potrà scattare in massima tranquillità - e al completo - il ritiro di Cascia.