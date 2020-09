Messi resta al Barcellona, telenovela finita: "Volevo andarmene, ma non mi è stato permesso"

04 settembre 2020 a

La telenovela Messi è all'epilogo: resta al Barcellona. "Ma volevo andarmene. La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club" ha spiegato lo stesso fuoriclasse argentino in un'intervista esclusiva con Goal.com.

"Dopo la sconfitta pesante col Bayern stavo male, non avevo voglia di niente. Volevo solo che passasse il tempo per poi chiarire tutto. Ho detto alla società, soprattutto al presidente, che volevo andare via. Gliel'ho detto durante tutto l'anno. Pensavo che fosse il momento di farsi da parte. E il presidente mi ha sempre detto che alla fine della stagione avrei potuto decidere se andarmene o se restare e alla fine non ha mantenuto la sua parola" ha aggiunto Messi. Ora non è escluso che possa dimettersi lo stesso presidente del Barcellona il cui mandato scade nel 2021 quando ci saranno le nuove elezioni.