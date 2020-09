Buonaiuto alla Cremonese, il video che ha mandato su tutte le furie i tifosi: preferisce il torrone ai baci

Nicola Uras 04 settembre 2020 a

Cristian Buonaiuto ha lasciato il Perugia ed è diventato un giocatore della Cremonese. L'ufficialità è arrivata in mattinata dopo la firma sul contratto biennale del trequartista che lascia il Grifo dopo la retrocessione arrivata anche a causa del rigore sbagliato da Buonaiuto nella finale play out del 14 agosto.

Ma in queste ultime ore a far discutere i tifosi biancorossi è il video con cui la Cremonese ha deciso di annunciare l'acquisto del calciatore: Buonaiuto entra in una pasticceria di Cremona - nota al mondo per essere la città del torrone - e al bancone gli vengono proposti da una commessa un piatto con i baci Perugina e uno con il torrone. Lui, dopo un'iniziale titubanza, sceglie il secondo in una trovata che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Grifo che si sono sentiti toccati nell'orgoglio.