Perugia, ufficiale la cessione di Buonaiuto alla Cremonese

Nicola Uras 04 settembre 2020 a

a

a

Prima cessione del Perugia: la Cremonese, tramite i propri canali social, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Cristian Buonaiuto (27 anni).

x 1 / 9

Il trequartista originario di Napoli ma da anni residente a San Benedetto del Tronto, chiude la sua esperienza in biancorosso, durata due stagioni e mezzo, con lo score di 86 presenze e 11 gol. La sua migliore annata nel 2017/2018 - Giunti e Breda gli allenatori poi Nesta - quando mise a segno 7 reti. Lo scorso 14 agosto il suo rigore intercettato da Fiorillo ha contribuito alla retrocessione in Serie C del Grifo.