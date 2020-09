Coronavirus, positivo anche Mauro Icardi: salgono a 6 i casi nel Psg

04 settembre 2020 a

a

a

Sono Keylor Navas e Mauro Icardi gli altri 2 giocatori del PSG risultati positivi al Covid-19, dopo i test effettuati nella giornata di ieri. Lo riferisce l'Equipe. In precedenza era emersa la positività dell'ex romanista Marquinhos.

E' ormai allerta coronavirus in casa Psg. Dopo i contagi di Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes, altri tre giocatori di Tuchel sono quindi risultati positivi ai test effettuati in vista della ripresa della stagione. Secondo quanto riporta l'Equipe come detto, si tratterebbe di Mauro Icardi, Marquinhos e Keylor Nava. Salgono dunque a sei i casi nel club parigino, che dovrà monitorare con grande attenzione la situazione e seguire attentamente il protocollo. Tutti i calciatori positivi si trovano in isolamento.