Ciccone positivo al Coronavirus: niente Tirreno-Adriatico. Lo scalatore era attesissimo nella tappa con arrivo a Cascia

Niente Tirreno-Adriatico per Giulio Ciccone: positivo al Coronavirus:. Lo scalatore abruzzese era molto atteso nella corsa dei Due Mari, soprattutto nella tappa umbra con arrivo a Cascia. A comunicare la positività è stata la sua squadra: la Trek-Segafredo. "Giulio Ciccone è risultato positivo al test Covid-19.

Il test è stato effettuato il 31 agosto in conformità alle norme UCI in vista della sua partecipazione alla Tirreno-Adriatico che partirà il 7 settembre" ha comunicato il team. Un ulteriore test per corridori e staff è stato svolto oggi, in conformità con il regolamento UCI (test dei -3 giorni) per la loro partecipazione alla Tirreno-Adriatico. La Trek-Segafredo "fornirà il massimo supporto a Ciccone in attesa della sua completa guarigione".