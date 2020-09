Ternana, Falletti ha detto sì al contratto di 4 anni: ora si tratta la buonuscita con il Bologna

02 settembre 2020 a

Contratto di quattro anni, Cesar Falletti ha detto sì ed è pronto a tornare alla Ternana. La palla ora passa al Bologna, società che detiene il cartellino, che dovrà trattare la buonuscita del giocatore ancora sotto contratto per un anno. Poi il trequartista sarà libero di cominciare la sua nuova avventura in rossoverde. Il fatidico sì all’offerta recapitata dalla dirigenza delle Fere, contratto appunto di quattro anni, è arrivato nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre, quando in concomitanza con il fuso orario del Sudamerica il giocatore ha accettato di buon grado di tornare in una piazza che ha dato tanto al fantasista di Artigas. Si appresta ad avviarsi verso l’epilogo, dunque, un corteggiamento iniziato dal direttore sportivo Luca Leone già diversi mesi fa, nel periodo pre lockdown.