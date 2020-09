Focolaio al Psg, anche Neymar positivo al Coronavirus insieme a Paredes e Di Maria

02 settembre 2020 a

"Il Psg ha ufficializzato tre casi positivi per Covid 19 dopo i test effettuati questa mattina. Secondo le nostre informazioni, sono Paredes, Di Maria e Neymar. Tutti e tre i giocatori osserveranno una quarantena di una settimana. Tornavano tutti da Ibiza". Lo scrive L’Equipe. Da segnalare come alla festa a cui hanno partecipato i tre ha preso parte pure Mauro Icardi insieme alla moglie e procuratrice Wanda Nara. Quest'ultima tuttavia anche nelle ultime ore ha postato su Instagram foto in cui è immortalata mentre si gode il sole delle Isole Baleari.