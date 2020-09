Mondiale di ciclismo, l'Uci sceglie Imola: la prova dei professionisti il 27 settembre

02 settembre 2020 a

L'Uci ha deciso, il Mondiale di ciclismo si svolgerà a Imola. La sede italiana ha battuto la concorrenza della città francese di Plance des Belles Filles. Dopo cinquantadue anni esatti, Imola torna mondiale. Era infatti il 1968 quando avvenne uno dei gesti sportivi più ricordati di sempre, quel volo folle e fantastico di Vittorio Adorni che ha consegnato il campione di Parma alla gloria del ciclismo. Una fuga di 230 chilometri iniziata con Van Looy, e poi 90 da solo fino al trionfo iridato a braccia alzate. Definite già date, categorie e programma: giovedì 24 settembre cronometro uomini e donne, sabato 26 settembre prova in linea donne e domenica 27 i professionisti. Per junior e under 23 appuntamento al 2021.