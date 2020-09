Messi, il padre ammette: "Difficile resti al Barça, ma mai parlato con Guardiola"

02 settembre 2020 a

a

a

"Futuro di Leo? Difficile che rimanga al Barcellona". Sono le parole di Jorge Messi, padre del fuoriclasse argentino, intercettato dai giornalisti di "El Chiringuito" nel giorno dell’incontro con la società per discutere dell’addio del fuoriclasse argentino dal club blaugrana. E sull’ipotesi Manchester City per il futuro della "Pulce", Jorge Messi assicura: "Non abbiamo mai parlato con Guardiola". In realtà gli sceicchi del City avrebbe già preparato un contratto per Messi da 700 milioni in 5 anni: il club inglese è super favorito nella corsa a Leo, con Psg e Inter nettamente più defilate. Nella serata di martedì 1 settembre il diesse nerazzurro Ausilio ha di fatto chiuso all'operazione: "Piace a tutti Messi, ma la realtà è che l'Inter non può permettersi un affare del genere".