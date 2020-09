Perugia, alcuni giocatori positivi al Coronavirus: a rischio l'inizio del ritiro

02 settembre 2020 a

Alcuni giocatori del Perugia sono risultati positivi al Coronavirus dopo l'effettuazione del primo giro di tamponi. La notizia è stata riportata dal quotidiano "Il Messaggero". I giocatori in questione - sempre secondo il quotidiano - avrebbero contratto il virus durante le vacanze estive. La società sarebbe stata informata della positività nella tarda serata di martedì 1 settembre. Ora è a rischio l'inizio del ritiro previsto a Cascia domenica 6 settembre. A seguito di quanto riportato "Ac Perugia Calcio comunica - si legge in una nota della società - che è in attesa del risultato di ulteriori tamponi effettuati a calciatori e staff tecnico. Successivamente la società comunicherà il reale numero dei positivi".