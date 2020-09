Messi, il padre a Barcellona per trattare con il club: Leo vuole liberarsi gratis

02 settembre 2020 a

"Non so niente, ragazzi". Non ha voluto rispondere alle domande dei tanti giornalisti che lo aspettavano al’aeroporto El Prat di Barcellona il padre di Lionel Messi, Jorge, al suo arrivo in Spagna. Nelle prossime ore il papà del fuoriclasse argentino incontrerà il presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, per far chiarezza sul futuro della "Pulce", decisa a lasciare la società catalana. Per ora il Barça non si muove dalla richiesta di pagamento della clausola rescissoria di 700 milioni, mentre Messi spinge per essere liberato a zero. Il City di Guardiola lo aspetta a braccia aperte: nelle ultime ore Psg e Inter si sono defilate dalla corsa al fuoriclasse argentino.