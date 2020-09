Serie A, 6 turni infrasettimanali e 3 soste per le nazionali: il 19 maggio finale di Coppa Italia

01 settembre 2020 a

Inizierà nel weekend del 19-20 settembre (tranne che per Inter e Atalanta in campo la settimana successiva) e finirà il 23 maggio il campionato di calcio di Serie A stagione 2020-2021. Saranno 6 i turni infrasettimanali (mercoledì 16 e 23 dicembre, il 6 gennaio 2021, il 3 febbraio, il 21 aprile e il 12 maggio), 3 le soste programmate per impegni delle squadre nazionali l’11 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo. Per quanto riguarda la Coppa Italia, il primo turno eliminatorio si giocherà mercoledì 23 settembre, il 30 settembre il secondo turno, il 28 ottobre il terzo, il 25 novembre il quarto. Per quanto riguarda gli ottavi di finale sono stati programmati il 13 e il 20 gennaio, il 27 gennaio i quarti. Le semifinali di andata si disputeranno il 10 febbraio con ritorno il 3 marzo. Il 19 maggio la finale.