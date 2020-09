Stampa spagnola sicura, Messi al City solo se riesce a liberarsi gratis dal Barcellona

01 settembre 2020 a

Leo Messi può andare al Manchester City solo se riuscirà a svincolarsi a costo zero dal Barcellona. Ne è sicura la stampa spagnola, in particolare Mundo Deportivo, che citando fonti vicine al consiglio di amministrazione del club inglese sostiene che in caso il City dovesse essere costretto a pagare il cartellino l’operazione sarebbe destinata a saltare. Il club inglese è consapevole di essere sotto la lente d’ingrandimento della Uefa per il fair play finanziario, e non vorrebbe correre rischi. Per questo, dopo aver studiato il dossier con attenzione, la dirigenza inglese è convinta di poter arrivare a Messi solo se questi riuscisse a ottenere lo svincolo gratuito dal Barcellona.