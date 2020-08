Coronavirus, focolaio al Psg: Paredes e Di Maria positivi, in isolamento anche Icardi e Neymar

31 agosto 2020 a

Due casi sospetti di positività al Coronavirus nel Psg. Lo ha annunciato lo stesso club di Ligue 1. I campioni di Francia parlano di stato di salute "rassicurante" per i giocatori, aggiungendo che stanno seguendo i protocolli sanitari richiesti. Si tratta degli argentini Leandro Paredes e Angel Di Maria. I due sarebbero stati insieme in vacanza alle isole Baleari, a Ibiza, dove hanno incontrato tra gli altri Mauro Icardi (con l'immancabile Wanda Nara), Marco Verratti e Neymar a una festa. Proprio l'ex attaccante dell'Inter è tra i sospettati positivi e sarebbe in isolamento così come l'asso brasiliano. A riportarlo è il quotidiano francese "L'Equipe".