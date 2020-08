Tiro a volo, Moriconi conquista il trofeo Nando Rossi

la classica agostana dedicato all'ex presidente del Coni Umbria va al tiratore marchigiano

E’ stato Marco Moriconi a conquistare il dodicesimo Trofeo “Nando Rossi”. Il tiratore marchigiano di Santa Maria Nuova (AN) è tato il migliore delle due gare organizzate dal Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) per ricordare la figura del dottore Ferdinando Rossi, Presidente del CONI Umbria e Vice Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo scomparso nel 2012. La classica di fine agosto ha richiamato in Umbria i migliori specialisti di Fossa Olimpica da tutta Italia, facendo registrare oltre 800 iscrizioni. Moriconi è stato l’unico ad aver toccato quota 99/100 sommando il perfetto 50/50 ottenuto nella prima gara al quasi perfetto 49/50 nella seconda, A lui sono arrivati i complimenti e l’abbraccio, solo virtuale per le restrizioni dovuti al Covid-19, di tutta la famiglia Rossi con in testa il Presidente Federale “Ogni anno si rinnova in noi tutti la commozione per l’assenza di mio padre, ma ad essa si accompagna la grande gioia nel vedere quanti lo ricordano con affetto – ha commentato al termine della gara – A Moriconi, così come a tutti i suoi predecessori, vanno le nostre più sentite congratulazione e diamo a tutti l’appuntamento per il prossimo anno, sperando di poterci finalmente tornare ad abbracciare”. Complimenti doverosi anche per Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Cannaiola (PG), vincitore con un perfetto 25/25 del barrage tra i migliori sei assoluti, ed a Vincenzo Casaburo di Afragola (NA), primo con 22/25 (+3) nel barrage riservato ai tiratori di Seconda e Terza Categoria. Da podio nel Master Fiocchi anche Riccardo Faccani (Fiamme Azzurre) di Alfonsine (RA) ed Emiliano Fedeli di Roma.