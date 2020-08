Campionato italiano velocità junior, Casagrande Contardi è secondo

Il giovane di Palazzo di Assisi dà vita a Varano a un'appassionante sfida con il sardo Masili

Luca Maria Casagrande Contardi chiude con due secondi posti il terzo round del campionato italiano di velocità junior, nella classe Ohvale 160. Sul circuito Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari (Parma), il pilota di Palazzo di Assisi del Berik Talent Lab e tesserato per il Moto Club Misano, ha conquistato 40 punti e così resta al secondo posto della classifica generale, comandata da Matteo Masili (classe 2008) che ha centrato due vittorie, dopo altrettante gare combattute con Casagrande Contardi (2009). Ora Luca Maria, campione italiano della Ohvale 110 nel 2019, ha 121 punti in classifica, 15 in meno di Masili (136). Il titolo italiano della 160 si deciderà nell’ultimo appuntamento ad Adria (Rovigo) l’11 ottobre. La giornata di Luca Maria era cominciata con il terzo posto in griglia dietro a Mattia Carente e a Matteo Masili. In gara 1 si ripeteva il duello ormai diventato un classico fra il pilota di Carbonia Masili e Casagrande Contardi, che hanno chiuso rispettivamente in prima e seconda posizione. Stesso copione nella seconda gara, ancora più combattuta fra i due piloti che dominano il campionato, con Masili davanti di un soffio alla fine. Adesso Luca Maria Casagrande Contardi, che ha compiuto 11 anni il 23 agosto, avrà tempo per preparare il campionato europeo. Per il pilota umbro è la prima volta in una gara internazionale. L’appuntamento è per il fine settimana che va dal 18 al 20 settembre all’Adria International Raceway.