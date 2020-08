Ibrahimovic è arrivato, il video dei tifosi. L'attaccante carica il Milan: "Non sono qua per fare la mascotte"

29 agosto 2020 a

"Ibra, sei il numero uno". Lo urlano i tifosi del Milan nella notte, quando Zlatan Ibrahimovic atterra a Linate ed esce dall'aeroporto. I tifosi rossoneri esultano e l'attaccante risponde battendo le mani e poi alzando i pugni al cielo.

Il bomber ora si sottoporrà al tampone per il Coronavirus, come previsto, poi firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al prossimo giugno. Le prime dichiarazioni di Zlatan sul canale Facebook ufficiale del Milan (dal minuto 3.40 del video sotto).

"Sono felice, finalmente torno dove mi sento a casa - è la sintesi dell'Ibra pensiero - Non sono qua per essere una mascotte, ma per aiutare il Milan a tornare dove deve stare".