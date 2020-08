Serie A femminile, la Juve batte l'Empoli 4-3. Spettacolare doppietta di Bonansea: i video

Sullo stesso argomento: Calcio femminile, il Perugia ripescato in Serie B

Juventus, successo di misura nella seconda giornata di serie A femminile contro un coriaceo Empoli. Finisce con un pirotecnico 4-3 per le bianconere di Guarino. Juve in vantaggio dopo 13 minuti grazie a Barbara Bonansea che mette a segno una rete spettacolare.

Al 37' arriva il pareggio di Acuti. Si va negli spogliatoi sull'1-1, ma ad inizio ripresa Empoli in vantaggio con Polli dopo appena sette minuti. Ne passano altri due e Bonansea firma la doppietta e riporta il match sul 2-2 con un altro super gol.

La Juve spinge e al 13' Girelli dal dischetto riporta in vantaggio le padrone di casa: 3-2. Match finito? Manco per sogno, a cinque minuti dal termine Prugna trova la rete del 3-3, ancora su rigore. L'Empoli assapora la gioia di conquistare un punto prezioso, ma al terzo di recupero Girelli fissa il punteggio sul 4-3, nuovamente dagli undici metri. Juventus prima in classifica a punteggio primo insieme al Milan.