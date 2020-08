Messi ha deciso, non si presenterà ai test medici con il Barcellona. E Guardiola è in Catalogna

29 agosto 2020 a

a

a

Secondo Rac 1, la principale radio catalana, Lionel Messi non si presenterà domenica 30 agosto alla cittadella del Barcellona per effettuare i test medici. Il 33enne argentino non ha cambiato idea, considera il suo contratto concluso e non vuole più giocare nella squadra blaugrana. Intanto fa discutere la presenza di Pep Guardiola a Barcellona. Possibile un incontro la prossima settimana tra Leo e il tecnico del Manchester City. A riportarlo l’emittente catalana "Beteve". Allo stesso tempo, Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, è in Catalogna in questi giorni per un vertice con i dirigenti del Girona Fc, di cui è il maggiore azionista con il 47% di proprietà. La presenza di Soriano aggiunge altre voci circa la possibile realizzazione dell’operazione Messi, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni fintanto che il Barça accetterà di negoziare. Al momento però tale dettaglio sembra alquanto improbabile.