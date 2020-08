Tour de France, Kristoff vince in volata ed è maglia gialla. Pioggia e cadute nella prima tappa

29 agosto 2020 a

Alexander Kristoff ha vinto la prima tappa del Tour de France 2020, 156 km con partenza e arrivo a Nizza. Il norvegese della Uae Team Emirates si è imposto in volata ed è la prima maglia gialla di questa edizione. In volata ha battuto il danese in maglia iridata Mads Pedersen. La frazione è stata condizionata dalla pioggia e dalla numerose cadute. Su tutte quella a circa due chilometri dall'arrivo di Thibaut Pinot, francese tra i principali candidati al podio finale. Caduta che tuttavia è avvenuta a meno di 3 km dal termine, quindi all'interno del tratto neutralizzato per la classifica generale. Nessun problema per gli altri big della corsa transalpina come Egan Bernal e Primoz Roglic, arrivati insieme al plotone compatto. Domenica 30 agosto in programma la seconda frazione, ancora nei pressi della capitale della Costa Azzurra: la Nizza Haut Pays-Nizza di 186 chilometri, tappa di montagna con tre Gpm adatta all’attacco di un finisseur e con possibili schermaglie tra i big.