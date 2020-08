Formula 1 in Belgio, Hamilton in pole con il record della pista. Ennesima figuraccia Ferrari

29 agosto 2020 a

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole del Gp del Belgio,. Il pilota della Mercedes ha chiuso con il tempo di 1’41"252, nuovo record della pista, precedendo l’altra Mercedes di Valtteri Bottas (1’41"763). Per l’inglese si tratta della 93esima pole position. Terzo crono per Max Vertappen (1’41"778) davanti a Daniel Ricciardo (Renault). Quinto posto per Albon (Red Bull) che precede Ocon (Renault) e Sainz (Renault). A chiudere la top ten le racing Point di Perez e Stroll con Norris a chiudere la quinta fila. Leclerc e Vettel partiranno in fondo, in 13esima e 14esima piazza, non essendo riusciti a superare la Q2. Si tratta del peggior risultato in qualifica delle rosse. Solo una volta nel 2012, Gp di Valencia, le due Ferrari non approdarono in Q3, con Alonso e Massa nel 2012 con l’undicesimo e il tredicesimo tempo. Insomma, per le Rosse si profila l'ennesimo disastro.