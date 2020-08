Messi, l'ex agente a sorpresa: "Al 90% resta a Barcellona". I dettagli della battaglia legale

29 agosto 2020 a

"C’è il 90% di possibilità che Messi continui al Barça". Così Josep Maria Minguella, ex agente del campione argentino, analizzando il caso Messi a Mundo Deportivo. "Qualcuno ha suggerito che con il ritardo del campionato le date sono cambiate, ma con il passare del tempo ci sono contatti tra i due studi legali e oggi lo staff legale di Messi non ha ancora chiara la situazione. Nessun club farà un passo avanti per acquistare un giocatore libero, con la minaccia legale che un giorno si possa trovare a pagare 700 milioni di euro", sostiene Minguella. "La Fifa, in caso di conflitto, darebbe al calciatore la possibilità di giocare per il suo nuovo club, ma il Barcellona potrebbe segnalare il giocatore per la duplicazione del contratto. Con la duplicazione dei contratti, se Messi inizia a giocare con un’altra squadra, e il Barça rivendica, la carriera di Messi, potrebbe bloccarsi".