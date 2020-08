Oddo nuovo allenatore del Pescara. C'è l'accordo, manca solo la firma

28 agosto 2020 a

Calcio, Oddo nuovo allenatore del Pescara

Clamoroso, Massimo Oddo torna sulla panchina del Pescara. Quel Pescara che appena qualche giorno fa ha condannato il suo Perugia alla serie C nello spareggio salvezza. Il presidente Sebastiani, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha deciso di puntare su di lui. L'accordo è ormai fatto, manca solo l'ufficialità.

Si tratta di un ritorno. Infatti fu Oddo a portare il Pescara in serie A nel 2016. Per uno scherzo del destino allenerà la squadra che ha messo fine alla sua esperienza a Perugia. L'allenatore, dopo l'esonero di gennaio, era stato richiamato per un finale di stagione che si è rivelato tuttavia amaro.