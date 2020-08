Tour de France sbarca sulla piattaforma digitale Raiplay

28 agosto 2020 a

a

a

Il ciclismo entra a far parte dell’offerta sportiva di RaiPlay. Sin dalla partenza dell’edizione 2020 del Tour de France, prevista per sabato 29 agosto, la piattaforma digitale Rai permetterà agli appassionati di seguire le tappe in diretta e on demand. Nello specifico, a partire dalle ore 14, dalla homepage di RaiPlay sarà possibile seguire le dirette delle gare trasmesse da Rai2 e Rai Sport con i relativi commenti. Alle 17.30 ’Tour Replay’, lo spazio di approfondimento della durata di un’ora, con analisi e commenti. A pochi minuti dalla fine della gara, poi, su RaiPlay saranno disponibili tutte le tappe della Grande Boucle in modalità on demand, mentre all’interno della rubrica Playlist24, in homepage, saranno pubblicati gli ultimi emozionanti minuti del Tour immediatamente dopo l’arrivo. Il Tour de France è il nuovo appuntamento dell’offerta sportiva RaiPlay, lanciata all’inizio di agosto con una nuova sezione dedicata al racconto dello sport e dei suoi miti che nei prossimi mesi si arricchirà ulteriormente con gli appuntamenti dell’offerta Rai, a partire dalle partite della Nazionale di calcio