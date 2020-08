Mini Challenge, Alcidi tenta l'assalto al podio nella gara all'autodromo Enzo e Dino Ferrari

Nella terza prova del campionato il pilota tuderte prova a sognare in grande

Tornano nel fine settimana, sulla pista dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, le emozioni del Mini Challenge. Dopo gli esiti del Mugello e di Misano Adriatico, la tappa emiliana comincia ad assumere un valore decisivo, trattandosi oltretutto di quella centrale nel calendario 2020. La Speed Motor si ripresenta con i suoi tre portacolori nella categoria “Pro”; classifica alla mano, Alessio Alcidi è quarto con 37 punti e a -23 dalla vetta, occupata dal campione in carica Gustavo Sandrucci; Filippo Bencivenni è quinto con 28 (ricordiamo che divide la Mini John Cooper Works con Paolo Maria Silvestrini) e Daniele Pasquali undicesimo con 13. I due podi conquistati hanno iniettato nuova fiducia in Alessio Alcidi (Mini Roma by Caal Racing), che parte con uno stato d’animo senza dubbio più tranquillo: “A Misano è andata bene – ha dichiarato il pilota tuderte – e spero quindi di essere a posto con la vettura. A Imola c’è una pista diversa, ma gli avversari sono sempre gli stessi e soprattutto competitivi, per cui basta poco per stare davanti come per ritrovarsi dietro”. Gara di casa per il 19enne Filippo Bencivenni (Melatini Racing), intenzionato a dare battaglia nella gara che disputerà: “Voglio mettercela tutta anche in qualifica – ha detto il giovane bolognese – e spero che finalmente qualcosa si sblocchi per il verso giusto, anche se siamo in tanti a gareggiare”. Stesso discorso per Daniele Pasquali (A.D. Motor by Caal Racing), bolognese pure lui: “Diciamo che mi sento “bello carico” – ha esordito Pasquali - anche perché non potrebbe essere diversamente. Tanto per ribadire quanto il coefficiente di difficoltà sia aumentato, ricordo che sono tornati in bazzica anche Luca Rangoni e Filippo Maria Zanin, per cui anche rientrare fra i primi dieci è diventata una impresa, ma questo è uno stimolo in più”. Il programma dei tre giorni prevede lo svolgimento delle prove libere venerdì, mentre alle 11.20 di sabato 29 si disputeranno le qualifiche e alle 17.45 scatterà gara 1. Epilogo domenica 30 con gara 2, che prenderà il via alle 13.10, sempre sulla distanza dei 25 minuti più un giro.