Campionato italiano Prototipi, Fattorini scende in pista a Imola

La terza prova del tricolore nel week end. Il pilota orvietano a Vallelunga avrà la nuovissima Wolf GB08 Thunder

28 agosto 2020 a

Terza tappa del campionato italiano sport prototipi riservato alle Wolf Gb08 Thunder sulla pista dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. La scuderia Speed Motor è rappresentata in questa categoria dal 30enne umbro Michele Fattorini di Porano, senza dubbio più conosciuto nell’ambito della velocità in montagna, ma che quest’anno ha deciso di cimentarsi anche in circuito. Una stagione all’insegna soprattutto dell’esperienza, maturata in parte già nei primi appuntamenti del Mugello e di Misano Adriatico. Alla vigilia dell’appuntamento in terra emiliana vi sono però novità annunciate dallo stesso Fattorini: “La mia partecipazione al campionato italiano sport prototipi continua questa settimana ad Imola, dove di comune accordo con il mio team dividerò la vettura #26 con Tony Mastroberardino, in attesa della prossima di Vallelunga dove ci sarà una nuovissima Wolf GB08 Thunder per me, con la quale disputerò tutte le rimanenti corse”. Oggi prove libere, sabato 29 agosto sono in programma le qualifiche dalle 10.45 alle 11.10 e la disputa di gara 1 con partenza alle 16.45, mentre gara 2 prenderà il via alle 12.25 di domenica 30 e sempre con durata di 25 minuti più un giro.