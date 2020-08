Ibrahimovic firma con il Milan: sui social la foto con il nuovo numero di maglia

28 agosto 2020 a

Ibrahimovic firma con il Milan e il rapporto con l'attaccante svedese va avanti. E' proprio il diretto interessato a confermarlo sui propri canali social: "Come ho detto, mi sto solo scaldando, Milan", ha scritto. In attesa da parte dell’ufficialità da parte del club rossonero, è Zlatan Ibrahimovic ad annunciare l’accordo per il rinnovo di contratto. Il messaggio è apparso sulle pagine social dell’attaccante, con una foto che lo ritrae con la maglia rossonera con il numero corretto da 21 a 11. Niente numero 9, dunque, sulle spalle: forse scaramanzia, visto che negli ultimi anni chi lo ha indossato è stato decisamente poco fortunato a livello di prestazioni con la maglia rossonera.