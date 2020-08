Riparte l'attività del Rugby Gubbio

I rossoblù giocheranno in serie C, via libera all'Open Day

27 agosto 2020 a

a

a

L'Asd Rugby Gubbio 1984 si prepara per la nuova stagione. La Senior, guidata sempre da coach Francesco Rossi coadiuvato dal direttore tecnico Gianluca Gamboni, dall’allenatore dei trequarti Lucio Sollevanti e dal team-manager Giancarlo Fiorucci, è impegnata anche nella stagione 2020/2021 nel campionato nazionale di serie C e ha già iniziato la sua preparazione atletica sul terreno di gioco del Coppiolo, dove stanno continuando i lavori di riqualificazione che lo porteranno ad essere uno dei migliori impianti sportivi per attività di rugby presenti sul territorio nazionale. Il tutto è reso possibile anche grazie alla continua crescita dell'Associazione che da quasi 40 anni ha consolidato il rugby a Gubbio. Per questo motivo il Rugby Gubbio invita tutti al RUGBY GUBBIO OPEN DAY in programma sabato 5 settembre nell'impianto sportivo del Coppiolo, occasione durante la quale verranno presentate l'attività 2020/2021, lo stato di avanzamento dei lavori della struttura sportiva e l'apertura delle iscrizioni ai corsi di rugby e mini rugby. L’attività dei corsi di mini rugby per bambini nati dal 2005 al 2016 è gestita da docenti esperti e qualificati. Il primo allenamento è gratuito e l'obiettivo è dare a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 7 anni la possibilità di approcciare in maniera graduale lo sport del rugby senza contatto. Alla base dell'iniziativa Mini-minirugby ci sono allenatori qualificati con decine di anni di esperienza nell'ambito dell'insegnamento a bambini e ragazzi di ogni età: si tratta di professori di educazione fisica o neo laureati da sempre professionalmente appassionati al mondo del rugby, che vogliono trasmettere la loro passione a tutti i bambini e bambine iscritti ai corsi. Per le iscrizioni e per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il numero di telefono 3477412544 oppure l'indirizzo di posta elettronica [email protected]