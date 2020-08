Il Giro Rosa torna in Umbria

Il 13 settembre tappa ad Assisi, il giorno dopo partenza per Tivoli

26 agosto 2020 a

a

a

Il Giro d'Italia femminile torna in Umbria e farà tappa ad Assisi il 13 settembre, da dove il giorno dopo la carovana rosa muoverà in direzione Tivoli. Il plotone prenderà le mosse da Grosseto, in Toscana, venerdì 11 settembre, per arrivare, dopo nove tappe e rilevanti difficoltà altimetriche, a Motta Montercorvino, in Puglia, sabato 19 settembre. L’avvicinamento dello start della più importante gara a tappe femminile inserita nel circuito U.C.I. Women’s World Tour permette il disvelamento delle squadre che prenderanno il via. L'organizzazione 4 Erre A.S.D., nella persona del patron Giuseppe Rivolta, ha ufficializzato l’elenco delle 24 formazioni partecipanti, provenienti da ben quattordici nazioni, che si contenderanno la maglia rosa sponsorizzata da Crediper. Otto formazioni appartenenti all’U.C.I. Women’s World Tour e una accurata selezione delle migliori sedici squadre facenti parte dell’U.C.I. Women’s Continental.