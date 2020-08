Fanari al Rally di San Marino con la sua Skoda

Il pilota folignate riparte dal nono posto ottenuto nella prima prova del campionato italiano

Sarà un impegno particolarmente importante, delicato, quello che attende Francesco Fanari, il portacolori della scuderia Project Team, sempre al volante della Skoda Fabia R5 del Team Step Five Motorsport, gommata Pirelli. Nel week end affronterà il Rally di San Marino, la celebre gara che partirà ed arriverà nell’enclave del Monte Titano a San Marino dopo ben undici anni di assenza. Certamente un’incognita in più da dover sopportare insieme al cercare di capitalizzare le prime, importanti indicazioni scaturite all’esordio stagionale in Toscana, caratterizzato soprattutto dal dover riprendere in mano gli equilibri necessari dopo il lungo periodo di sosta che durava dal settembre dell’anno scorso. Certamente un compito non facile, per Fanari, a San Marino, che sarà di nuovo affiancato da Pietro Elia Ometto, con cui corse appunto l’ultima gara disputata nel 2019, il Nido dell’Aquila. “Archiviata l’esperienza in Toscana - spiega - dalla quale ho cercato di trarre le indicazioni migliori per affrontare l’impegno di questo San Marino che sarà uno scenario tutto nuovo, non correndovi da ben undici anni. Strade certamente diverse da quelle trovate tra le Crete Senesi e l’aretino, mi ricordo di percorsi che mettono a dura prova gomme e meccanica delle auto ed anche il fisico. In più la maggior parte dei miei avversari negli anni recenti vi ha corso, in questa gara, quindi parto con un handicap in più, quello della non conoscenza del percorso. Al mio fianco ritroverò Pietro Ometto, con lui ed anche con la regia della squadra cercheremo di sopperire ai diversi punti interrogativi previsti, che vogliamo si tramutino in stimoli per far bene”.