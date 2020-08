Messi, altra bomba dall'Argentina: "City a un passo". E c'è un tweet con Guardiola

26 agosto 2020 a

a

a

"Il club inglese Manchester City appare come la scelta principale della Pulce, secondo le informazioni in Inghilterra e Catalogna. L’annuncio potrebbe essere imminente". Lo scrive sul suo sito l’emittente argentina Tyc Sports, che per prima ha diffuso la notizia dell’addio unilaterale al Barcellona voluto da Leo Messi. L’emittente inoltre sottolinea la pubblicazione di due tweet, uno di Pep Guardiola che applaude e un testo che dice semplicemente "Buongiorno, ragazzi", e un altro del ManCity Esports:

"Il nostro nuovo ManCity, la firma viene fuori dal mondo". Insomma, il City degli sceicchi, una volta risolto il problema con la Fifa per il fairplay finanziario, si preparano al grande colpo.