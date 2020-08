Trapani, ricorso respinto: la serie B resta a 20 e il Perugia in C

Luca Mercadini 26 agosto 2020 a

Le speranze erano poche, per non dire nulle. E oggi è caduta anche l'ultima goccia. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani. Come noto, il club siciliano retrocesso in serie C, chiedeva di riportare la serie B a 22 squadre, come in passato con la conseguente riammissione di Trapani e Perugia. Niente da fare, pochi minuti fa è arrivato il verdetto che mette la parola fine alla vicenda. Il Perugia resta, quindi, in serie C e dovrà pensare ad allestire la miglior squadra possibile per vincere subito il campionato. Il Trapani, retrocesso per via di una penalizzazione, dovrà ugualmente ripartire dalla Terza serie.