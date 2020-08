Juve, svolta storica con Adidas: la terza maglia è arancione

26 agosto 2020 a

Scelta singolare della Juventus, che nella prossima stagione indosserà una terza maglia inedita, di colore arancione in stile mimetica. Dybala, De Ligt, Douglas Costa, Ramsey, Chiellini, De Sciglio, Lisa Boattin, Sara Gama e Ronaldo ovviamente tra i testimonial. L'idea dei promotori è di "riflettere lo spirito della squadra in campo attraverso un'espressione di vitalità". Francesca Venturini, la designer Adidas che ha contribuito a progettare le maglie, ha parlato così al sito ufficiale: "La Juve è un club sinonimo di innovazione ed è leader globale nel calcio, ci siamo quindi concentrati su come portare elementi unici in ciascuna divisa. Per la terza maglia utilizzando l'arancione per la prima volta nella storia del club".