Messi, guerra al Barça per liberarsi gratis. City favorito, ma l'ex agente è sicuro: "Andrà all'Inter"

"Leo Messi andrà all’Inter". Ne è certo Josep Maria Minguella, ex agente del fuoriclasse argentino, commentando la clamorosa indiscrezione che sta agitando il mercato: la Pulce ha comunicato al Barcellona la volontà di andarsene. "Per me, Messi ha già una squadra: l’Inter", ha dichiarato Minguella, che ha seguito il giocatore nei primi anni in blaugrana, a Cadena Cope. "In Italia si pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c’è Cristiano Ronaldo. È più difficile per me - ha aggiunto - vederlo in Inghilterra, non importa se il suo amico Aguero e Guardiola sono al Manchester City". I Citizens tuttavia restano la squadra favorita per accaparrarsi il fuoriclasse, considerando anche la potenzialità economica degli sceicchi proprietari del club. Resta da vedere comunque anche come andrà a finire la contesa tra Messi e il Barcellona: il giocatore vuole liberarsi gratis facendo valere una clausola del contratto, che per la società catalana non sarebbe più valida.