Ibrahimovic, Maldini: "E' la nostra priorità. Vogliamo trovare subito un accordo"

"Ibrahimovic è la nostra priorità, vogliamo provare a chiudere la trattativa. Stiamo lavorando duramente per arrivare ad un accordo". Lo sostiene il dt del Milan, Paolo Maldini, parlando del mercato rossonero, arrivato ad un punto di svolta: "Sappiamo che sarà una preparazione corta - aggiunge Maldini - quindi vogliamo risolvere in tempi stretti". Il dt parla anche del rinnovo del portiere, Gianluigi Donnarumma: "E' un problema, perché è arrivato all'ultimo anno di contratto". Ma il club "è pronto a fare una offerta adeguata al suo valore". Maldini non nasconde la preoccupazione ma nemmeno la fiducia. Inoltre ammette l'esistenza della trattativa per Bakayoko.