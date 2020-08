Clamoroso dall'Argentina: "Messi lascia subito il Barcellona". City e Inter ora sognano il colpo

25 agosto 2020 a

a

a

Bomba clamorosa dall'Argentina. Lionel Messi avrebbe comunicato al Barcellona l'intenzione di lasciare subito il club catalano. A dare questa indiscrezione il portale TyC Sports, voce peraltro già ripresa anche da alcuni media spagnoli. Pertanto il colloquio con il nuovo tecnico blaugrana Ronald Koeman non ha portato agli esiti sperati, con Messi che dunque vorrebbe chiudere dopo 20 anni la sua avventura a Barcellona. L'argentino nutre seri dubbi sulla gestione del presidente Bartomeu, il quale ha mantenuto l'incarico nonostante la figuraccia in Champions contro il Bayern. Favorite per l'acquisto del fuoriclasse sono il Manchester City (specie per i rapporti tra il giocatore e Guardiola) e l'Inter. Per i nerazzurri gioca a favore l'acquisto da parte del padre di Leo di alcuni immobili a Milano.