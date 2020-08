Juve, Pirlo dà il benservito a Higuain: "Ciclo è finito". Poi blinda Dybala

25 agosto 2020 a

Entusiasmo nelle prime dichiarazioni di Andrea Pirlo da tecnico della Juventus. Il Maestro ovviamente si è anche concentrato sulla campagna acquisti cessioni: "Dybala non è mai stato sul mercato, sono i giornalisti che mettono in giro le voci. È un giocatore importante come gli altri, appena rientrerà farà parte del progetto", ha spiegato. Quanto a Ronaldo, "ci eravamo sentiti qualche giorno fa per salutarci e per dare gli orari degli allenamenti. Poi abbiamo fatto una chiacchierata parlando di un po' di tutto, del passato e del presente. Avremo tempo nelle prossime settimane per andare sugli aspetti tecnico e tattici in maniera specifica", ha aggiunto. Le parole più dure Pirlo le ha riservate a Higuain: "Con lui ho parlato, è una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grande giocatore, però parlando anche con il ragazzo abbiamo deciso che le strade si devono separare", ha affermato il neo tecnico bianconero. .