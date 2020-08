Inter-Conte, è il giorno del confronto tra tecnico e Zhang: in caso di addio è pronto Allegri

25 agosto 2020 a

E' il giorno del giudizio in casa Inter. Martedì 25 agosto è stato infatti fissato l'incontro tra il presidente nerazzurro Steven Zhang e il tecnico Antonio Conte, dopo le parole dell'allenatore al termine della finale persa di Europa League contro il Siviglia che lasciavano presagire un addio. Zhang sta cercando di fare da mediatore per non farsi sfuggire il tecnico che ha riportato comunque l'Inter a lottare per un trofeo importante. Conte dal canto suo per rimanere ha avanzato delle richieste che però difficilmente la società potrà accontentare. In caso di addio è pronto Massimiliano Allegri, ma la situazione resta ancora quasi impossibile da decifrare.