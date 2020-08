Basket Todi, storico accordo: per la prima volta in Italia un giocatore giapponese

25 agosto 2020 a

E' stato perfezionato l'accordo di collaborazione tra il rappresentante in Italia Nobuyuki Hayashi di Europlus international, Rhymes sports consulting, la piu grande agenzia di consulenze sportive per il sud est asiatico e l'amministratore delegato di E3energy Basket Todi Francesco Chinea per l'arrivo in Italia della guardia giapponese Rui Akagawa. Tutta la dirigenza è lieta e orgogliosa che un'organizzazione cosi prestigiosa abbia instaurato la sua prima collaborazione per i giocatori di basket giapponesi in Italia con E3Energy Basket Todi. Uscito dalla Hight school di Sapporo, Rui ha 21 anni ed è alto 190 cm per un peso forma di 80 kg ed è il primo giocatore giapponese che ha scelto l'talia per misurarsi e confrontarsi in un campionato difficile come quello italiano di serie C Gold. Mancino puro ha un ottimo tiro dalla media, ma fa della velocità ed esplosività le sue armi migliori ed è alla sua prima esperienza all'estero con l'ambizione poi di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel basket professionistico. Espletate le pratiche burocratiche nel suo paese, il suo arrivo in italia è previsto per la fine di settembre insieme all'altro straniero già sotto contratto con E3Energy Basket Todi l'ungherese Peringer Balazs. A Rui, il nostro più affettuoso benvenuto con l'augurio di una bellissima e proficua esperienza in italia con il Basket Todi.